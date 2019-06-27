Милли Меджлис внес изменения в закон "О дорожном движении"

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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение проект изменений в связи с применением еще двух знаков для регулирования дорожного движения.

Как сообщает Report, в дополнении №5 к закону предлагается внести линию разметки 1.25 в группу "Горизонтальной разметки" (сетчатая желтая дорожная разметка).

В проекте говорится, что обозначение перекрестков "желтой дорожной разметкой" позволит водителям серьезнее следовать данным правилам, а также обнаруживать совершенные в данной сфере административные нарушения с помощью специальных технических средств, применять соответствующие штрафы и сократит вероятность дорожно-транспортных происшествий на перекрестках.

Очередное предложенное изменение – знак 5.53 "Постоянный поворот направо".

Знак 5.53, установленный справа от красного светового деления светофора (в горизонтальном светофоре слева от красного светового деления), будет разрешать на данном светофоре независимо от сигнала светофора поворачивать направо, следуя правилам маневров (следует уступать дорогу следующим из других направлений транспортным средствам, а также пешеходам, начавшим поворот или передвигающимся по проезжей части, получившим разрешение на переход).

После обсуждения законопроект был принят путем голосования.