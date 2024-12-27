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Милли Меджлис в последнем чтении утвердил штрафы за нарушение правил пользования платными автодорогами

Милли Меджлис в последнем чтении утвердил штрафы за нарушение правил пользования платными автодорогами В Азербайджане утверждены штрафы за нарушение правил пользования платными автодорогами.
Милли Меджлис
27 декабря 2024 г. 11:44
Милли Меджлис в последнем чтении утвердил штрафы за нарушение правил пользования платными автодорогами

В Азербайджане утверждены штрафы за нарушение правил пользования платными автодорогами.

Как сообщает Report, новая статья, предложенная в Кодекс об административных поправках, обсуждена и принята в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно статье, за въезд или выезд с платных автодорог через дороги (места) вне пунктов оплаты, а также въезд пользователей, не имеющих право бесплатного проезда, на служебную полосу предусмотрен штраф в размере 150 манатов

Также за воспрепятствование нормальной работе пропускных пунктов, в том числе блокирование проезда транспортных средств в пропускных пунктах, а также самовольное устранение препятствий для проезда (открытие шлагбаума) предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке MM ödənişli avtomagistrallardan istifadə qaydalarının pozulmasına görə cərimələri son oxunuşda təsdiqləyib

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