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Милли Меджлис в последнем чтении принял новые штрафы для НПО

Милли Меджлис в последнем чтении принял новые штрафы для НПО Милли Меджлис в последнем чтении принял новые штрафы для НПО
Милли Меджлис
8 июля 2025 г. 12:56
Милли Меджлис в последнем чтении принял новые штрафы для НПО

Милли Меджлис в последнем чтении принял новые штрафы за нарушение неправительственной организацией (НПО) требований законодательства, касающихся оказания услуг и выполнения работ.

Как сообщает Report, соответствующий проект изменений обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно законопроекту, за непредставление неправительственной организацией договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования в установленные законодательством сроки для регистрации должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 500 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов.

Оказание услуг или выполнение работ НПО без договора на оказание услуг или выполнение работ за счет внешних финансовых источников или по такому незарегистрированному договору, равно как и получение в связи с этим финансовых и (или) иных материальных средств влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2500 до 5000 манатов, на юридических лиц - от 8000 до 15000 манатов.

За проведение неправительственными организациями, банками и другими поставщиками платежных услуг банковских и иных операций по договорам об оказании услуг или выполнении работ, финансируемым из иностранных источников, не зарегистрированных в порядке, установленном законом "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", должностные лица подвергаются штрафу в размере от 2 500 до 5 000 манатов, а юридические лица — от 5 000 до 8 000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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