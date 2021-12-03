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Милли Меджлис принял бюджет на будущий год в третьем чтении

Милли Меджлис принял бюджет на будущий год в третьем чтении Законопроект "О государственном бюджете на 2022 год" обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 11:34
Милли Меджлис принял бюджет на будущий год в третьем чтении
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Законопроект "О государственном бюджете на 2022 год" обсуждался в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, после обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.

11:26

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении обсуждается законопроект о госбюджете на 2022-ой год.

Как передает Report, показатели бюджета на будущий год представляет председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

В заседании принимают участие представители правительства.

Напомним, что в следующем году доходы государственного бюджета Азербайджана предусмотрены на уровне 26 816 млн манатов, а расходы - 29 879 млн манатов. По сравнению с утвержденными прогнозами на 2021 год это на 5,4% и 4,7% больше соответственно. В конечном итоге в бюджете возникнет дефицит в размере 3 063 млн манатов, что на 1,7% меньше показателя годом ранее.

25 874,5 млн манатов бюджетных доходов являются централизованными, 941,5 млн манатов - местными, 28 900 млн манатов бюджетных расходов - централизованными, а 979 млн манатов - местными.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts next year's budget in third reading
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis gələn ilin büdcəsini III oxunuşda qəbul edib

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