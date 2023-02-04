Милли Меджлис объявляет конкурс на должность юриста

Аппарат Милли Меджлиса (ММ) объявляет конкурс по приему на государственную службу по специальности юрист. Конкурс будет состоять из двух этапов – письменного экзамена и собеседования.

Аппарат Милли Меджлиса (ММ) объявляет конкурс по приему на государственную службу по специальности юрист. Конкурс будет состоять из двух этапов – письменного экзамена и собеседования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mилли Меджлис.

На этапе письменного экзамена конкурса будут проверены теоретические знания и знание законодательства Азербайджанской Республики.

На этапе собеседования будет определен уровень знаний кандидатов по правовым направлениям, включая конституционное, уголовное, административное, гражданское, налоговое, финансовое, трудовое и социальное право, умение четко разъяснять смысл правовых норм и свободно выражать свое мнение, умение делать логические выводы, общее мировоззрение.

Заинтересованные лица могут отправить свое резюме на адрес электронной почты [email protected] Прием документов продлится до 3 марта 2023 года. Предпочтение в конкурсе будет отдано лицам, имеющим опыт нормотворческой деятельности.