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Милли Меджлис объявляет конкурс на должность юриста

Милли Меджлис объявляет конкурс на должность юриста Аппарат Милли Меджлиса (ММ) объявляет конкурс по приему на государственную службу по специальности юрист. Конкурс будет состоять из двух этапов – письменного экзамена и собеседования.
Милли Меджлис
4 февраля 2023 г. 11:52
Милли Меджлис объявляет конкурс на должность юриста

Аппарат Милли Меджлиса (ММ) объявляет конкурс по приему на государственную службу по специальности юрист. Конкурс будет состоять из двух этапов – письменного экзамена и собеседования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mилли Меджлис.

На этапе письменного экзамена конкурса будут проверены теоретические знания и знание законодательства Азербайджанской Республики.

На этапе собеседования будет определен уровень знаний кандидатов по правовым направлениям, включая конституционное, уголовное, административное, гражданское, налоговое, финансовое, трудовое и социальное право, умение четко разъяснять смысл правовых норм и свободно выражать свое мнение, умение делать логические выводы, общее мировоззрение.

Заинтересованные лица могут отправить свое резюме на адрес электронной почты [email protected] Прием документов продлится до 3 марта 2023 года. Предпочтение в конкурсе будет отдано лицам, имеющим опыт нормотворческой деятельности.

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