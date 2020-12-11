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Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем

Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем После обсуждений проект поправок в кодекс был принят в первом чтении
Милли Меджлис
11 декабря 2020 г. 13:13
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсуждался проект поправок в Трудовой кодекс.

Как передает Report, о проекте поправок информацию предоставил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что предлагаемые в кодекс поправки исходят из распоряжений главы государства от 2 декабря 2020 года "Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике" и 3 декабря 2020 года "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике".

Согласно проекту, к списку праздников, предусмотренному 105-й статьей ТК, добавляется 8 ноября – День Победы и считается нерабочим днем.

Другой поправкой в кодекс добавляется новая статья 106.1: "Ежегодно 27 сентября будет отмечаться День памяти в Азербайджанской Республике - день памяти шехидов, павших за освобождение оккупированных территорий Азербайджанской Республики. Этот день считается рабочим.

После обсуждений проект поправок в кодекс был принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Zəfər Gününün qeyri-iş günü olması ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda təsdiqlədi

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