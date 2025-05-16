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Милли Меджлис в первом чтении принял применение нового подхода для улучшения знаний и навыков медработников

Милли Меджлис в первом чтении принял применение нового подхода для улучшения знаний и навыков медработников Милли Меджлис в первом чтении принял применение нового подхода для улучшения знаний и навыков медработников
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 14:30
Милли Меджлис в первом чтении принял применение нового подхода для улучшения знаний и навыков медработников

В Азербайджане, помимо оценки знаний работников, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, посредством сертификационного экзамена, также будет применяться система непрерывного профессионального развития (НПР), подготовленная по стандартам Всемирной федерации медицинского образования.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс обсуждены в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечено, что сертификация медработников осуществляется в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан".

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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