Милли Меджлис принял законопроект о повышении прожиточного минимума до 196 манатов

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год".

Как передает Report, в будущем году прожиточный минимум по стране установлен в размере 196,0 манатов, в том числе для нетрудоспособного населения – 207,0 манатов, пенсионеров – 162,0 маната, детей – 175,0 манатов.

По сравнению с 2020 годом это в среднем на 6,0 манатов или 3,1% больше.

После обсуждений законопроект был принят в первом чтении путем голосования.