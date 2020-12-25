Милли Меджлис принял законопроект о повышении прожиточного минимума до 196 манатов

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год".
Как передает Report, в будущем году прожиточный минимум по стране установлен в размере 196,0 манатов, в том числе для нетрудоспособного населения – 207,0 манатов, пенсионеров – 162,0 маната, детей – 175,0 манатов.
По сравнению с 2020 годом это в среднем на 6,0 манатов или 3,1% больше.
После обсуждений законопроект был принят в первом чтении путем голосования.