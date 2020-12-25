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Милли Меджлис принял законопроект о повышении прожиточного минимума до 196 манатов

Милли Меджлис принял законопроект о повышении прожиточного минимума до 196 манатов На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год".
Милли Меджлис
25 декабря 2020 г. 17:02
Милли Меджлис принял законопроект о повышении прожиточного минимума до 196 манатов

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден в первом чтении законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год".

Как передает Report, в будущем году прожиточный минимум по стране установлен в размере 196,0 манатов, в том числе для нетрудоспособного населения – 207,0 манатов, пенсионеров – 162,0 маната, детей – 175,0 манатов.

По сравнению с 2020 годом это в среднем на 6,0 манатов или 3,1% больше.

После обсуждений законопроект был принят в первом чтении путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis yaşayış minimumunun 196 manata qədər artırılmasını I oxunuşda qəbul edib

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