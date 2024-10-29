О нас

Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов

Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов
Милли Меджлис
29 октября 2024 г. 13:00
Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов

Доходы и расходы бюджета муниципалитетов будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, поправки в законы "Об основах муниципальных финансов", "О бюджетной системе" и "О безналичных расчетах" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента и приняты в первом чтении.

Согласно проекту, расходы муниципального бюджета будут осуществляться через вышеупомянутую информационную систему. В данном случае поставщики платежных услуг (банки, платежные организации и другие) обеспечат выполнение платежей по расходам.

Согласно закону "О безналичных расчетах", сбор налогов осуществляется в безналичном порядке. Данное положение также распространяется на муниципальные налоги. Согласно предлагаемой поправке к закону, оплату услуг и другие сборы, выплачиваемые муниципалитетам, предлагается осуществлять в безналичной форме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MM bələdiyyələrin büdcələri ilə bağlı dəyişikliyi I oxunuşda təsdiqləyib

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
23 октября 2024 г. 22:19
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
23 октября 2024 г. 23:56
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
24 октября 2024 г. 16:08
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
23 октября 2024 г. 09:47
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
В Лянкяран-Астаринском регионе выпал снег
В Лянкяран-Астаринском регионе выпал снег
22 октября 2024 г. 22:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi