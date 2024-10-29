Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов

Милли Меджлис в первом чтении одобрил изменения о бюджете муниципалитетов

Доходы и расходы бюджета муниципалитетов будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, поправки в законы "Об основах муниципальных финансов", "О бюджетной системе" и "О безналичных расчетах" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента и приняты в первом чтении.

Согласно проекту, расходы муниципального бюджета будут осуществляться через вышеупомянутую информационную систему. В данном случае поставщики платежных услуг (банки, платежные организации и другие) обеспечат выполнение платежей по расходам.

Согласно закону "О безналичных расчетах", сбор налогов осуществляется в безналичном порядке. Данное положение также распространяется на муниципальные налоги. Согласно предлагаемой поправке к закону, оплату услуг и другие сборы, выплачиваемые муниципалитетам, предлагается осуществлять в безналичной форме.