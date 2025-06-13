Милли Меджлис в окончательном чтении принял рассмотрение жалоб о краже банковских карт в течение 24 часов

Милли Меджлис в окончательном чтении принял рассмотрение жалоб о краже банковских карт в течение 24 часов

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял поправки, согласно которым жалобы на кражи с банковских карт должны рассматриваться в течение 24 часов.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс были обсуждены в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В документе отмечается, что в последнее время участились случаи хищения денежных средств с банковских карт граждан с использованием современных информационных технологий. Для обеспечения оперативности преследования этих преступлений в проект предлагается внести соответствующие изменения в статьи 446 и 447 УПК.

Согласно документу, прокурор может получить сведения, составляющие личную, семейную, государственную, коммерческую или профессиональную тайну, в том числе сведения о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и уплате налогов, только на основании постановления суда.

Поправки обязывают суды рассмотреть ходатайство следователя о доступе к этим данным в течение 24 часов в случаях, когда следственные действия являются безотлагательными.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и одобрен в третьем чтении.

