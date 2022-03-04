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Милли Меджлис в I чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис в I чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа Милли Меджлис в I чтении одобрил снижение госпошлины для медиа в Азербайджане в 10 раз.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 14:04
Милли Меджлис в I чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис в I чтении одобрил снижение госпошлины для медиа в Азербайджане в 10 раз.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании обсудили проект изменения в статью 22 закона "О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).

Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.

Проект поправок в закон был принят в первом чтении путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis media üçün dövlət rüsumunun 10 dəfə azaldılmasına dair layihəni I oxunuşda təsdiqləyib

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