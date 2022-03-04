Милли Меджлис в I чтении одобрил 10-кратное снижение госпошлины для медиа

Милли Меджлис в I чтении одобрил снижение госпошлины для медиа в Азербайджане в 10 раз.
Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании обсудили проект изменения в статью 22 закона "О государственной пошлине" (Ставки государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые виды предпринимательской деятельности).
Так, эти изменения нашли свое отражение в размере некоторых пошлин. С учетом соответствующих поправок размер государственной пошлины уменьшается в 10 раз - с 50 000 до 5 000 манатов.
Проект поправок в закон был принят в первом чтении путем голосования.