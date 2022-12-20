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Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей

Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей.
Милли Меджлис
20 декабря 2022 г. 13:22
Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей

Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден законопроект о внесении поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) при президенте Азербайджанской Республики (2012-2022)" и медали "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət".

В законопроекте подтверждаются положения указанных медалей, отображаются описание и элементы медалей, а также отмечаются награждаемые лица, награждающий орган и порядок ношения медалей.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis iki yeni medalın təsis edilməsi ilə bağlı qanunu təsdiqləyib

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