Милли Меджлис утвердил закон об учреждении двух новых медалей.
Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден законопроект о внесении поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) при президенте Азербайджанской Республики (2012-2022)" и медали "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət".
В законопроекте подтверждаются положения указанных медалей, отображаются описание и элементы медалей, а также отмечаются награждаемые лица, награждающий орган и порядок ношения медалей.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.