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Милли Меджлис утвердил закон "Об оценочной деятельности"

Милли Меджлис утвердил закон "Об оценочной деятельности" Милли Меджлис принял в третьем чтении новый закон "Об оценочной деятельности".
Милли Меджлис
8 декабря 2023 г. 12:52
Милли Меджлис утвердил закон Об оценочной деятельности

Милли Меджлис принял в третьем чтении новый закон "Об оценочной деятельности".

Как сообщает Report, он состоит из 6 глав, 27 статей.

В 1998 году впервые в Азербайджане был принят закон "Об оценочной деятельности". Однако за это время появились некоторые пробелы и возникла необходимость в принятии нового закона.

Принятый новый закон послужит устранению имеющихся недостатков и проблем в сфере оценочной деятельности, установлению требований к участию физических и юридических лиц в данной деятельности, совершенствованию законодательства в этой сфере.

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