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Милли Меджлис утвердил во втором чтении налоговые льготы членам семей шехидов

Милли Меджлис утвердил во втором чтении налоговые льготы членам семей шехидов На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение во втором чтении.
Милли Меджлис
24 ноября 2021 г. 12:15
Милли Меджлис утвердил во втором чтении налоговые льготы членам семей шехидов
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На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение во втором чтении.

Как сообщает Report, согласно документу, от подоходного налога будет освобождена часть материальной помощи в размере до 20 тыс. манатов, оказываемая членам семей шехидов Отечественной войны, а также военнослужащим и гражданским лицам, которые стали инвалидами в результате военных операций.

Согласно другой предложенной поправке в Налоговый кодекс, списанные банками и другими кредитными организациями долги лиц, ставших шехидами и раненых в Отечественной войне, освобождаются от уплаты налога на доход.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijan doubles tax benefits for martyrs' families
Версия на азербайджанском языке Şəhid ailəsi üzvlərinə vergi güzəşti iki dəfə artırılır

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