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Милли Меджлис утвердил в третьем чтении налоговые льготы членам семей шехидов

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении налоговые льготы членам семей шехидов На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:34
Милли Меджлис утвердил в третьем чтении налоговые льготы членам семей шехидов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, согласно документу, от подоходного налога будет освобождена часть материальной помощи в размере до 20 тыс. манатов, оказываемая членам семей шехидов Отечественной войны, а также военнослужащим и гражданским лицам, которые стали инвалидами в результате военных операций.

Согласно другой предложенной поправке в Налоговый кодекс, списанные банками и другими кредитными организациями долги лиц, ставших шехидами и раненых в Отечественной войне, освобождаются от уплаты подоходного налога.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на английском языке Up to 20,000 manats of financial assistance to martyrs' families approved for tax exemption
Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələrinə verilən maddi yardımın 20 min manatadək hissəsinin vergidən azad edilməsi təsdiqlənib

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