Милли Меджлис утвердил в третьем чтении налоговые льготы членам семей шехидов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, согласно документу, от подоходного налога будет освобождена часть материальной помощи в размере до 20 тыс. манатов, оказываемая членам семей шехидов Отечественной войны, а также военнослужащим и гражданским лицам, которые стали инвалидами в результате военных операций.

Согласно другой предложенной поправке в Налоговый кодекс, списанные банками и другими кредитными организациями долги лиц, ставших шехидами и раненых в Отечественной войне, освобождаются от уплаты подоходного налога.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.