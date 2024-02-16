Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в закон о водоснабжении

11:28 Милли Меджлис Азербайджана утвердил в I чтении поправки в закон "О водоснабжении и сточных водах".

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в I чтении поправки в закон "О водоснабжении и сточных водах".

Как сообщает Report, проект поправок был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, подключение объектов строительства к системе водоснабжения или изменение точки подключения при возникновении дополнительного спроса будет осуществляться на основании договора о подключении. Заказчику будет выдаваться техническое условие, являющееся частью договора.

При подключении объектов строительства к системе водоснабжения заказчик должен будет оплатить услугу водоснабжающей организации.