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Милли Меджлис утвердил в первом чтении двукратное повышение штрафов за нарушение правил парковки

Милли Меджлис утвердил в первом чтении двукратное повышение штрафов за нарушение правил парковки В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект о двукратном повышении штрафов за нарушение правил парковки.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 13:02
Милли Меджлис утвердил в первом чтении двукратное повышение штрафов за нарушение правил парковки

В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект о двукратном повышении штрафов за нарушение правил парковки.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно изменением, штраф за парковку других транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов.

Согласно другим изменениям штраф за парковку грузовых автомобилей, масса которых превышает максимально разрешенную массу в 3,5 тонны, а также за создание препятствий для свободной парковки транспортных средств путем огораживания парковочных мест или другими способами, увеличивается с 10 до 20 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament adopts bill on doubling fines for violation of parking rules 
Версия на азербайджанском языке Parklanma qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin iki dəfə artırılması ilk oxunuşdan keçdi

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