Милли Меджлис утвердил в первом чтении двукратное повышение штрафов за нарушение правил парковки

В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект о двукратном повышении штрафов за нарушение правил парковки.

В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект о двукратном повышении штрафов за нарушение правил парковки.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно изменением, штраф за парковку других транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов.

Согласно другим изменениям штраф за парковку грузовых автомобилей, масса которых превышает максимально разрешенную массу в 3,5 тонны, а также за создание препятствий для свободной парковки транспортных средств путем огораживания парковочных мест или другими способами, увеличивается с 10 до 20 манатов.