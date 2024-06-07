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Милли Меджлис утвердил в I чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритного транспорта

Милли Меджлис утвердил в I чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритного транспорта Милли Меджлис утвердил в I чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств 
Милли Меджлис
7 июня 2024 г. 14:17
Милли Меджлис утвердил в I чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритного транспорта

Милли Меджлис утвердил в первом чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассматривались на сегодняшнем заседании парламента.

В частности предлагается внести изменения в статью 127-1 кодекса (Порядок ведения производства при выявлении посредством электронных весов и технических средств с функциями фото- или видеорегистрации факта административного проступка в связи с управлением крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств, превышающих разрешенные параметры веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом, на автомобильных дорогах общего пользования).

Согласно поправкам, при нарушении требований по допустимым габаритам данных транспортных средств (ширина 0,15 метра и более, длина 0,20 метра и более, высота 0,20 метра и более) на автодорогах общего пользования, физические лица будут оштрафованы на 200 манатов.

За превышение допустимых параметров веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом для физлиц предусмотрен штраф в размере 600 манатов.

Кроме того, при повторном нарушении указанных требований в течение года физлицо будет оштрафовано на 1200 манатов.

Штраф за вышеперечисленные правонарушения для должностных и юридических лиц установлен в размере 1500 и 4000 манатов соответственно, а при повторном нарушении в течение года – 2500 и 7000 манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке İriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrin normadan artıq yüklənməsinə görə cərimələr artırılır

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