Милли Меджлис утвердил в I чтении поправки в законы об объединении и статусе муниципалитетов

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в законы "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их совместной деятельности" и "О статусе муниципальных образований".

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в законы "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их совместной деятельности" и "О статусе муниципальных образований".

Как сообщает Report, в ходе обсуждений председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов отметил, что согласно поправкам в закон "О статусе муниципальных образований", муниципалитеты с населением менее 3000 человек или в составе которых менее 1000 домохозяйств могут быть созданы лишь в случае наличия особой социально-экономической ситуации, либо исторических и иных аспектов.

При отсутствии подобных аспектов эти муниципалитеты будут присоединены к другим муниципальным образованиям. Решение об объединении муниципалитетов будет принимать Милли Меджлис спустя два года после последних муниципальных выборов.

Название сохранит тот муниципалитет, численность населения которого больше.