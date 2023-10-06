Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ

Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ и объемы, которые будут считаться большими, крупными и особо крупными.

Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ и объемы, которые будут считаться большими, крупными и особо крупными.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "Об утверждении перечней сильнодействующих и ядовитых веществ и их количества".

Предлагаемые в проекте поправки вносятся в статью 240 Уголовного кодекса (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью продажи) и устанавливают уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или транспортировку сильнодействующих веществ, не относящихся к наркотическим или психотропным, в том числе в особо крупном размере.