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Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ 

Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ  Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ и объемы, которые будут считаться большими, крупными и особо крупными.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 13:57
Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ 

Милли Меджлис утвердил в I чтении перечень сильнодействующих веществ и объемы, которые будут считаться большими, крупными и особо крупными.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "Об утверждении перечней сильнодействующих и ядовитых веществ и их количества".

Предлагаемые в проекте поправки вносятся в статью 240 Уголовного кодекса (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью продажи) и устанавливают уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или транспортировку сильнодействующих веществ, не относящихся к наркотическим или психотропным, в том числе в особо крупном размере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclis güclü təsir edən maddələr və onların külli, xüsusilə külli miqdarlarının siyahısını I oxunuşda təsdiq edib

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