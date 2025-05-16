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Милли Меджлис утвердил в I чтении новые категории получателей бюджетных пенсий

Милли Меджлис утвердил в I чтении новые категории получателей бюджетных пенсий Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял поправки в закон "О трудовых пенсиях", расширяющие список лиц, чьи трудовые пенсии будут выплачиваться из государственного бюджета.
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 12:19
Милли Меджлис утвердил в I чтении новые категории получателей бюджетных пенсий

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении принял поправки в закон "О трудовых пенсиях", расширяющие список лиц, чьи трудовые пенсии будут выплачиваться из государственного бюджета.

Как сообщает Report, из бюджета будут финансироваться досрочные пенсии для лиц, имеющих льготные условия по возрасту в связи с детьми (в течение 5 лет), для лилипутов и карликов с нарушениями физиологических пропорций (в течение 20 лет), а также пенсионные выплаты, сформированные с учетом включения в страховой стаж периода ухода за лицами с 81-100% нарушением функций организма, инвалидами с детства до 18 лет и престарелыми старше 70 лет.

Если парламентарии примут законопроект в окончательном чтении, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyasının dövlət büdcəsindən ödəniləcəyi şəxslərin siyahısının genişləndirilməsi son oxunuşda qəbul edib

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