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Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав

Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав В Азербайджане увеличивается штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения со 100 до 200 манатов.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 12:13
Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав

В Азербайджане увеличивается штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения со 100 до 200 манатов.

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в случае повторного правонарушения в течение одного года размер штрафа достигнет 400 манатов, тогда как раньше составлял 300 манатов.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта поправок в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edilməsinə görə cərimənin iki dəfə artırılmasını təsdiqləyib

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