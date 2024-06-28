Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав

В Азербайджане увеличивается штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения со 100 до 200 манатов.
Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправке, в случае повторного правонарушения в течение одного года размер штрафа достигнет 400 манатов, тогда как раньше составлял 300 манатов.
Парламентарии проголосовали за принятие проекта поправок в третьем чтении.