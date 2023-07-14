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Милли Меджлис утвердил учреждение в Азербайджане новых юбилейных медалей

Милли Меджлис утвердил учреждение в Азербайджане новых юбилейных медалей В Азербайджане учреждаются новые медали.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 13:28
Милли Меджлис утвердил учреждение в Азербайджане новых юбилейных медалей

В Азербайджане учреждаются новые медали.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение были вынесены следующие законопроекты:

- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023);

- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность президента Азербайджанской Республики (1993-2023)";

- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики 30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)";

- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)".

Законопроекты были приняты в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM Azərbaycanda yeni medalların təsis edilməsini təsdiqləyib

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