Милли Меджлис утвердил учреждение в Азербайджане новых юбилейных медалей

В Азербайджане учреждаются новые медали.
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение были вынесены следующие законопроекты:
- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "25-летие Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (1998-2023);
- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органа, обеспечивающего безопасность президента Азербайджанской Республики (1993-2023)";
- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики 30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)";
- Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органов специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)".
Законопроекты были приняты в третьем чтении.