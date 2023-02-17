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Милли Меджлис утвердил соглашение с Сербией о реадмиссии проживающих без разрешения лиц

Милли Меджлис утвердил соглашение с Сербией о реадмиссии проживающих без разрешения лиц На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.
Милли Меджлис
17 февраля 2023 г. 12:46
Милли Меджлис утвердил соглашение с Сербией о реадмиссии проживающих без разрешения лиц

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что на основании обращения запрашивающей договаривающейся стороны и без дополнительных формальностей за исключением условий, содержащихся в настоящем Соглашении, запрашиваемая договаривающаяся Сторона осуществляет реадмиссию всех лиц, являющихся ее гражданами, которые не соблюдают условия въезда, пребывания и проживания на территории государства запрашивающей договаривающейся Стороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Serbiya ilə icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında Sazişi təsdiqləyib

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