Милли Меджлис утвердил соглашение с Сербией о реадмиссии проживающих без разрешения лиц

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что на основании обращения запрашивающей договаривающейся стороны и без дополнительных формальностей за исключением условий, содержащихся в настоящем Соглашении, запрашиваемая договаривающаяся Сторона осуществляет реадмиссию всех лиц, являющихся ее гражданами, которые не соблюдают условия въезда, пребывания и проживания на территории государства запрашивающей договаривающейся Стороны.