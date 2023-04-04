Милли Меджлис утвердил протокол по ОТГ

Милли Меджлис утвердил протокол о внесении изменений в нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Милли Меджлис утвердил протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение от 3 октября 2009 года о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение был подписан 11 ноября 2022 года в Самарканде.

Одно из этих изменений предусматривает изменение названия на Организацию тюркских государств, после повышения его статуса, решение о котором было принято 12 ноября 2021 года.

В соответствии с протоколом, Тюркская академия, а также Фонд тюркской культуры и наследия будут действовать как организации, связанные с ОТГ, с целью осуществления сотрудничества в области науки и образования, распространения и признания общих ценностей тюркского мира, а также сохранения и продвижения тюркской культуры и наследия.

Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур. Депозитарием протокола является Министерство иностранных дел Турции.

Протокол подписан в едином подлинном экземпляре на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком, узбекском и английском языках. Все языковые версии имеют одинаковую юридическую силу.