Милли Меджлис утвердил протокол по ОТГ

Милли Меджлис утвердил протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение от 3 октября 2009 года о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает Report, протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение был подписан 11 ноября 2022 года в Самарканде.
Одно из этих изменений предусматривает изменение названия на Организацию тюркских государств, после повышения его статуса, решение о котором было принято 12 ноября 2021 года.
В соответствии с протоколом, Тюркская академия, а также Фонд тюркской культуры и наследия будут действовать как организации, связанные с ОТГ, с целью осуществления сотрудничества в области науки и образования, распространения и признания общих ценностей тюркского мира, а также сохранения и продвижения тюркской культуры и наследия.
Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур. Депозитарием протокола является Министерство иностранных дел Турции.
Протокол подписан в едином подлинном экземпляре на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком, узбекском и английском языках. Все языковые версии имеют одинаковую юридическую силу.