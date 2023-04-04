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Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР

Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР Милли Меджлис утвердил вопрос о реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 13:40
Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР

Милли Меджлис утвердил вопрос о реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента проект поправок в закон "О прокуратуре" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Согласно изменению, Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть организована заново с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunun yenidən təşkil olunması layihəsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

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