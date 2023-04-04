Милли Меджлис утвердил проект реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР

Милли Меджлис утвердил вопрос о реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР.

Милли Меджлис утвердил вопрос о реорганизации Военной прокуратуры Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента проект поправок в закон "О прокуратуре" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Согласно изменению, Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть организована заново с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.