О нас

Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней

Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней
Милли Меджлис
24 июня 2025 г. 12:15
Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней

Милли Меджлис принял в последнем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, представленный законопроект подготовлен с целью обеспечения централизованного учета и отслеживания протоколов и решений (постановлений) об административных правонарушениях, а также обеспечения оперативности при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Согласно действующим правилам, если решение о штрафе и подтверждающие материалы (фото или видео) не размещаются в личном электронном кабинете водителя в течение суток после правонарушения, человека не привлекают к ответственности. Это касается ряда нарушений, указанных в статье 122.1.

Теперь предлагается распространить это правило на все административные правонарушения. Если информация о штрафе — как в электронном виде, так и на бумажном бланке — не будет размещена в личном кабинете в течение 24 часов, нарушитель освобождается от ответственности.

Также органы будут обязаны размещать решения и протоколы по делам о правонарушениях в своих электронных системах в течение 24 часов. В особых случаях — немедленно.

Кроме того, планируется создание информационной системы "Icmal", которая будет централизованно учитывать все административные правонарушения и штрафы, следить за их перечислением в бюджет и проверять достоверность информации.

Система будет работать в автоматическом режиме и присваивать каждому делу уникальный номер. Все данные о протоколах и решениях будут поступать в систему "Icmal", а затем — в электронные системы соответствующих органов. Это повысит прозрачность и эффективность процесса.

В проект также включено положение о порядке уведомления граждан о документах по их делам, а также обновляются статьи главы 16-1 для улучшения правоприменения.

В рамках новых изменений расширяется и правило скидки на оплату штрафов. Сейчас гражданин может получить 10-процентную скидку, если оплатит штраф сразу или в течение пяти рабочих дней за определенные нарушения. В новой редакции предлагается распространить эту льготу на все правонарушения — при оплате в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

Кроме этого, в законопроект включены технические и уточняющие правки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MM inzibati cəriməni 10 günə ödəyənlərin məbləğin 10%-dən azad edilməsini son oxunuşda təsdiqləyib

Другие новости из категории

ММ принял в первом чтении дополнения к правилам отказа в возбуждении уголовных дел
ММ принял в первом чтении дополнения к правилам отказа в возбуждении уголовных дел
24 июня 2025 г. 13:24
Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в первом чтении
Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в первом чтении
24 июня 2025 г. 13:23
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28
Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем
Парламент ратифицировал соглашение о взаимной правовой помощи между Азербайджаном и Китаем
24 июня 2025 г. 12:12
Парламент принял в последнем чтении поправки касательно деятельности судебных органов и приставов
Парламент принял в последнем чтении поправки касательно деятельности судебных органов и приставов
24 июня 2025 г. 12:10
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня вооруженных сил
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня вооруженных сил
24 июня 2025 г. 11:06
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
24 июня 2025 г. 11:04
На внеочередной сессии Милли Меджлиса парламентарии обсудят 12 вопросов
На внеочередной сессии Милли Меджлиса парламентарии обсудят 12 вопросов
21 июня 2025 г. 17:11
Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об инвестиционной деятельности на искусственных островах Каспия
Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об инвестиционной деятельности на искусственных островах Каспия
21 июня 2025 г. 13:20
Председатель комитета разъяснил поправки в закон Об обороне
Председатель комитета разъяснил поправки в закон "Об обороне"
21 июня 2025 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi