Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней

Милли Меджлис утвердил правило оплаты штрафа с 10-процентной скидкой в течение 10 дней

Милли Меджлис принял в последнем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, представленный законопроект подготовлен с целью обеспечения централизованного учета и отслеживания протоколов и решений (постановлений) об административных правонарушениях, а также обеспечения оперативности при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Согласно действующим правилам, если решение о штрафе и подтверждающие материалы (фото или видео) не размещаются в личном электронном кабинете водителя в течение суток после правонарушения, человека не привлекают к ответственности. Это касается ряда нарушений, указанных в статье 122.1.

Теперь предлагается распространить это правило на все административные правонарушения. Если информация о штрафе — как в электронном виде, так и на бумажном бланке — не будет размещена в личном кабинете в течение 24 часов, нарушитель освобождается от ответственности.

Также органы будут обязаны размещать решения и протоколы по делам о правонарушениях в своих электронных системах в течение 24 часов. В особых случаях — немедленно.

Кроме того, планируется создание информационной системы "Icmal", которая будет централизованно учитывать все административные правонарушения и штрафы, следить за их перечислением в бюджет и проверять достоверность информации.

Система будет работать в автоматическом режиме и присваивать каждому делу уникальный номер. Все данные о протоколах и решениях будут поступать в систему "Icmal", а затем — в электронные системы соответствующих органов. Это повысит прозрачность и эффективность процесса.

В проект также включено положение о порядке уведомления граждан о документах по их делам, а также обновляются статьи главы 16-1 для улучшения правоприменения.

В рамках новых изменений расширяется и правило скидки на оплату штрафов. Сейчас гражданин может получить 10-процентную скидку, если оплатит штраф сразу или в течение пяти рабочих дней за определенные нарушения. В новой редакции предлагается распространить эту льготу на все правонарушения — при оплате в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

Кроме этого, в законопроект включены технические и уточняющие правки.