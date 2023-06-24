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Милли Меджлис утвердил правила утилизации транспортных средств

Милли Меджлис утвердил правила утилизации транспортных средств Милли Меджлис Азербайджана утвердил правила утилизации транспортных средств.
Милли Меджлис
24 июня 2023 г. 11:33
Милли Меджлис утвердил правила утилизации транспортных средств

Милли Меджлис Азербайджана утвердил правила утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в третьем чтении был вынесен проект поправок в закон "Об отходах производства и потребления".

Отмечается, что перед утилизацией транспортные средства должны быть сняты с постоянного государственного учета в порядке, определенном частями IX-I и IX-II статьи 27 закона "О дорожном движении".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в окончательном чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyaya verilməsi qaydasını təsdiqləyib

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