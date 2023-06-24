Милли Меджлис утвердил правила утилизации транспортных средств

Милли Меджлис Азербайджана утвердил правила утилизации транспортных средств.

Милли Меджлис Азербайджана утвердил правила утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в третьем чтении был вынесен проект поправок в закон "Об отходах производства и потребления".

Отмечается, что перед утилизацией транспортные средства должны быть сняты с постоянного государственного учета в порядке, определенном частями IX-I и IX-II статьи 27 закона "О дорожном движении".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в окончательном чтении.