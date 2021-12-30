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Милли Меджлис утвердил правила деятельности печатных и онлайн медиа-субъектов

Милли Меджлис утвердил правила деятельности печатных и онлайн медиа-субъектов В Азербайджане утверждены правила учреждения печатных и онлайн медиа-субъектов.
Милли Меджлис
30 декабря 2021 г. 13:49
Милли Меджлис утвердил правила деятельности печатных и онлайн медиа-субъектов

В Азербайджане утверждены правила учреждения печатных и онлайн медиа-субъектов.

Как передает Report, это нашло отражение в законопроекте "О медиа", которое обсуждалось сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, для учреждения субъекта печатных медиа и онлайн-медиа разрешения государственных органов (учреждений) не требуется.

Для осуществления деятельности в качестве субъекта печатных медиа и онлайн-медиа юридическое или физическое лицо за 7 (семь) дней до начала производства печатной продукции и публикации материала соответственно должно официально обратиться в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

К заявлению об учреждении субъекта печатных и онлайн-медиа религиозного содержания прилагается заключение органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

В названии печатных и онлайн медиа-субъектов не допускается использование названий государственных органов (структур) АР, международных организаций, НПО, органов местного самоуправления (за исключением учрежденных ими самими субъектов медиа), а также имен выдающихся личностей Азербайджана (без разрешения их близких родственников или наследников).

Кроме того, определяются случаи прекращения деятельности субъекта печатных медиа или онлайн-медиа.

Деятельность субъекта печатных медиа и онлайн-медиа и распространение медиапродукции временно приостанавливаются по решению суда в случаях, предусмотренных статьей 65.2 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных статьей 65.4 настоящего Закона, их деятельность прекращается. Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, подает в суд иск о приостановлении деятельности субъектов печатных и онлайн-медиа на срок до 2 (двух) месяцев в следующих случаях:

- При назначении на должность руководителя управляющего органа иностранца или лица без гражданства, а также лица, не имеющего высшего образования;

- При повторном совершении лицом, получившим административное взыскание за злоупотребление свободой деятельности в сфере СМИ и правами журналиста, того же проступка в течение года со дня вступления в силу решения об административном взыскании;

- При повторном совершении субъектами печатных и онлайн-медиа тех же нарушений, после того как в течение года были трижды предупреждены со стороны органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, о нарушении требований статьи 13.1, 13.2 настоящего Закона, а субъектами печатных медиа - также за нарушение требований статьи 14.1 настоящего Закона;

- В случае обнаружения финансирования деятельности субъекта печатных и онлайн медиа физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися его учредителями (участниками), их филиалами и представительствами, юридическими лицами, учрежденными этими лицами в Азербайджанской Республике, а также государственными структурами зарубежных стран (с учетом статьи 69.2 настоящего Закона);

При выявлении нарушений, предусмотренных статьей 63.2 настоящего Закона.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Çap və onlayn media qurumunun fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydası sonuncu oxunuşdan keçdi

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