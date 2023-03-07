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Милли Меджлис утвердил порядок направления свободных средств ГФСЗ в инвестиции

Милли Меджлис утвердил порядок направления свободных средств ГФСЗ в инвестиции Проект о хранении свободных средств и инвестиционного дохода Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) в Центральном банке принят в последнем - третьем чтении в Милли Меджлисе.
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:44
Милли Меджлис утвердил порядок направления свободных средств ГФСЗ в инвестиции

Проект о хранении свободных средств и инвестиционного дохода Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) в Центральном банке принят в последнем - третьем чтении в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, определен порядок направления свободных средств ГФСЗ на инвестиции в Азербайджане. Это отражено в проекте поправок к закону "О социальном страховании".

В закон включены термины "свободные средства" и "инвестиционный доход". Эти понятия позволяют определить средства ГФСЗ, которые могут быть направлены на инвестиции, и порядок формирования дохода, полученного в результате инвестирования этих средств.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis DSMF-nin sərbəst vəsaitinin investisiyaya yönəldilməsi qaydasını təsdiqləyib

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