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Милли Меджлис утвердил поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях"

Милли Меджлис утвердил поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях" Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях".
Милли Меджлис
3 февраля 2025 г. 16:03
Милли Меджлис утвердил поправки в законы О библиотечном деле и О музеях

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях".

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем первом заседании весенней сессии.

Согласно поправкам, библиотекам и музеям отныне разрешается заниматься хозяйственной деятельностью. Данная деятельность будет вестись в соответствии с установленным законодательством порядком и уставами (положениями) самих учреждений.

Полученные средства в свою очередь будут оставаться в распоряжении библиотек и музеев.

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