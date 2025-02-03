Милли Меджлис утвердил поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях"

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях".

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в законы "О библиотечном деле" и "О музеях".

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем первом заседании весенней сессии.

Согласно поправкам, библиотекам и музеям отныне разрешается заниматься хозяйственной деятельностью. Данная деятельность будет вестись в соответствии с установленным законодательством порядком и уставами (положениями) самих учреждений.

Полученные средства в свою очередь будут оставаться в распоряжении библиотек и музеев.