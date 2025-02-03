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Милли Меджлис утвердил план работы на весеннюю сессию

Милли Меджлис утвердил план работы на весеннюю сессию Милли Меджлис Азербайджана утвердил план законодательной деятельности в рамках весенней сессии.
Милли Меджлис
3 февраля 2025 г. 12:58
Милли Меджлис утвердил план работы на весеннюю сессию

Милли Меджлис Азербайджана утвердил план законодательной деятельности в рамках весенней сессии.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем первом заседании весенней сессии.

В план работы включены законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы президентом, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана, а также 40 тысячами граждан.

Среди них — проекты законов "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", "О статусе военнослужащих" и "О заключении, исполнении и прекращении международных договоров Азербайджанской Республики".

Также планируется разработка проекта Кодекса государственной службы.

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