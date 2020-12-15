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Милли Меджлис утвердил переименование села Сагиян в село Гюнешли

Милли Меджлис утвердил переименование села Сагиян в село Гюнешли Проект был направлен в парламент по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева
Милли Меджлис
15 декабря 2020 г. 11:39
Милли Меджлис утвердил переименование села Сагиян в село Гюнешли

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект "О переименовании села Сагиян Шамахинского района Азербайджанской Республики в село Гюнешли".

Как передает Report, о законопроекте проинформировал председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, несмотря на то, что Шамахинский район географически не близок к освобожденным территориям, однако название села Сагиян на его административной территории никак не связано с азербайджанским этносом, национально-наследственными ценностями, историей, географией нашего народа, бытом местного населения.

Председатель комитета отметил, что после проведения соответствующих консультаций с Топонимической комиссией, в соответствии с пожеланиями жителей расположенное на южной территории село посчитали целесообразным переименовать в Гюнешли. Он отметил, что слово "Гюнешли" также означает счастливый, радостный, полный, отрадный и светлый.

Проект был направлен в парламент по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.

Поле обсуждений законопроект был принят путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Saqiyan kəndinin Günəşli kəndi adlandırılmasını təsdiqlədi

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