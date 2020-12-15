Милли Меджлис утвердил переименование села Сагиян в село Гюнешли

Проект был направлен в парламент по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект "О переименовании села Сагиян Шамахинского района Азербайджанской Республики в село Гюнешли".

Как передает Report, о законопроекте проинформировал председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

По его словам, несмотря на то, что Шамахинский район географически не близок к освобожденным территориям, однако название села Сагиян на его административной территории никак не связано с азербайджанским этносом, национально-наследственными ценностями, историей, географией нашего народа, бытом местного населения.

Председатель комитета отметил, что после проведения соответствующих консультаций с Топонимической комиссией, в соответствии с пожеланиями жителей расположенное на южной территории село посчитали целесообразным переименовать в Гюнешли. Он отметил, что слово "Гюнешли" также означает счастливый, радостный, полный, отрадный и светлый.

Проект был направлен в парламент по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.

Поле обсуждений законопроект был принят путем голосования.