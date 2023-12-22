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Милли Меджлис принял новый закон "Об авиации"

Милли Меджлис принял новый закон "Об авиации" Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят новый закон "Об авиации".
Милли Меджлис
22 декабря 2023 г. 12:04
Милли Меджлис принял новый закон Об авиации

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят новый закон "Об авиации".

Как сообщает Report, закон состоит из 15 глав и 68 статей.

В законе определены основные цели и задачи государства в области авиации. Отражены вопросы, связанные с усилением безопасности, упрощением и прозрачностью разрешений, созданием равных возможностей для всех, обеспечением справедливой конкуренции.

После обсуждений закон был вынесен на голосование и одобрен в III чтении.

В настоящее время в Азербайджане действует закон "Об авиации", принятый в 2005 году. Технологические инновации, происходящие в области авиации на протяжении последних лет, и необходимость широкого регулирования в этой области обусловили принятие нового закона.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Aviasiya haqqında” yeni qanunu təsdiqləyib

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