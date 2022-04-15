Милли Меджлис утвердил новые госпошлины на деятельность аудиовизуальных СМИ

Парламент Азербайджана принял в третьем окончательном чтении новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных СМИ в стране.

Парламент Азербайджана принял в третьем окончательном чтении новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных СМИ в стране.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О государственной пошлине" был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.

Госпошлина за выдачу лицензий составит 2 500 манатов для общенационального наземного радиовещателя, 500 манатов для регионального наземного радиовещателя, 2 500 манатов для платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание, 1 500 манатов для платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, 500 манатов для провайдера услуг заказного вещания, 1 500 манатов для оператора простой платформы, 2 500 манатов для оператора универсальной платформы, 2 500 манатов для оператора мультиплекса.