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Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и ИКАО

Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и ИКАО Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 11:58
Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и ИКАО

Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После обсуждений законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме постоянного мониторинга в рамках универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности" был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке MM Azərbaycanla Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı arasında imzalanan aviasiya memorandumunu təsdiq edib

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