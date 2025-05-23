Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и ИКАО

Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Милли Меджлис утвердил меморандум, подписанный между Азербайджаном и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После обсуждений законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме постоянного мониторинга в рамках универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности" был вынесен на голосование и принят.