Милли Меджлис утвердил кандидатуры судей Верховного суда

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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, на повестке заседания обсуждался вопрос о назначении судей Бакинского апелляционного суда – Кямали Абиевой, Заура Алиева, Вугара Гасанова, Абидина Гусейнова, Исмаила Халилова, Ильхама Ахмедова, Эльшада Шамаева, судьи Гянджинского апелляционного суда - Испендияра Шафиева, судьи Ширванского апелляционного суда – Фехруза Аббасова, судьи Шекинского апелляционного суда – Мубариза Гусейнова.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы назначения судьями Верховного суда Чингиза Аскерова, Бахмана Гарибова и Бахрама Мамедли.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.