Милли Меджлис утвердил кандидатуры судей Верховного суда

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, на повестке заседания обсуждался вопрос о назначении судей Бакинского апелляционного суда – Кямали Абиевой, Заура Алиева, Вугара Гасанова, Абидина Гусейнова, Исмаила Халилова, Ильхама Ахмедова, Эльшада Шамаева, судьи Гянджинского апелляционного суда - Испендияра Шафиева, судьи Ширванского апелляционного суда – Фехруза Аббасова, судьи Шекинского апелляционного суда – Мубариза Гусейнова.
Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы назначения судьями Верховного суда Чингиза Аскерова, Бахмана Гарибова и Бахрама Мамедли.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.