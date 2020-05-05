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Милли Меджлис утвердил кандидатуры судей Верховного суда

Милли Меджлис утвердил кандидатуры судей Верховного суда

© Report

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен вопрос "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики". 

Как сообщает Report, на повестке заседания обсуждался вопрос о назначении судей Бакинского апелляционного суда – Кямали Абиевой, Заура Алиева, Вугара Гасанова, Абидина Гусейнова, Исмаила Халилова, Ильхама Ахмедова, Эльшада Шамаева, судьи Гянджинского апелляционного суда - Испендияра Шафиева, судьи Ширванского апелляционного суда – Фехруза Аббасова, судьи Шекинского апелляционного суда – Мубариза Гусейнова. 

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы назначения судьями Верховного суда Чингиза Аскерова, Бахмана Гарибова и Бахрама Мамедли.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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