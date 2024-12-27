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Милли Меджлис утвердил изменения в закон "Об автомобильных дорогах" в третьем чтении

Милли Меджлис утвердил изменения в закон "Об автомобильных дорогах" в третьем чтении Милли Меджлис утвердил изменения в закон "Об автомобильных дорогах", устанавливающие ответственность за нарушение правил пользования платными автомагистралями.
Милли Меджлис
27 декабря 2024 г. 11:33
Милли Меджлис утвердил изменения в закон Об автомобильных дорогах в третьем чтении

Милли Меджлис утвердил изменения в закон "Об автомобильных дорогах", устанавливающие ответственность за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Как сообщает Report, проект изменений был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента в третьем чтении.

Согласно поправкам, ответственность предусмотрена за въезд на платные автомагистрали или выезд с них в обход пунктов оплаты, использование предназначенных для бесплатного проезда полос лицами без соответствующего права, создание помех на пропускных пунктах, включая блокирование проезда и самовольное устранение препятствий, таких как открытие шлагбаума.

Также для обеспечения правовой определенности в процессе применения положений, предусматривающих административную ответственность, в закон вводятся новые понятия "пункт оплаты" и "пропускной пункт".

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