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Милли Меджлис утвердил изменения в бюджет ГФСЗ на этот год

Милли Меджлис утвердил изменения в бюджет ГФСЗ на этот год Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в закон “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) на 2024 год”.
Милли Меджлис
25 июня 2024 г. 11:44
Милли Меджлис утвердил изменения в бюджет ГФСЗ на этот год

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении поправки в закон “О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) на 2024 год”.

Как сообщает Report, документ представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Согласно данным Министерства экономики за 2023 год, первоначально прогноз среднемесячной заработной платы на 2024 год был в размере 980 манатов, однако по уточненным макроэкономическим показателям, прогноз составил 990 манатов.

Таким образом, в бюджете ГФСЗ на 2024 год признано целесообразным увеличить сумму поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование по внебюджетному сектору на 190 млн манатов - с 3387,1 млн манатов до 3577,1 млн манатов.

В то же время предлагается увеличить сумму расходов на выплату трудовых пенсий на 25 млн манатов - с 6 млрд 500 млн манатов до 6 млрд 525 млн манатов.

Кроме того, на 5 млн манатов увеличены расходы на содержание аппарата и местных структур фонда - до 135,1 млн манатов, а также на 30 тыс. манатов увеличены расходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям. Таким образом, расходы фонда увеличены на 30 млн манатов или на 0,4%, до 6 млрд 949,9 млн манатов.

В результате сумма средств (трансфертов), выделенных из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета, сократится на 160 млн манатов и составит 1 млрд 232 млн манатов.

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