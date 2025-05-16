Милли Меджлис утвердил единые правила паспортизации памятников в Азербайджане

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении утвердил единые правила выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный реестр.

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении утвердил единые правила выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный реестр.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "Об охране памятников истории и культуры" был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно документу, паспортизация является одним из ключевых этапов работы с объектами, находящимися под государственной охраной. Несмотря на то, что в 2012-2013 годах уже был разработан образец национального паспорта, в настоящее время каждый орган оформляет документы по собственной системе. Это приводит к отсутствию единого подхода в учете и защите памятников.

Принятие законопроекта создает правовую основу для паспортизации памятников, включенных в государственный реестр, по единым правилам, определения типовой формы паспорта, а также создания электронной базы данных по паспортизации в масштабах страны.