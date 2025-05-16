О нас

Милли Меджлис утвердил единые правила паспортизации памятников в Азербайджане

Милли Меджлис утвердил единые правила паспортизации памятников в Азербайджане Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении утвердил единые правила выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный реестр.
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 12:24
Милли Меджлис утвердил единые правила паспортизации памятников в Азербайджане

Милли Меджлис Азербайджана в последнем чтении утвердил единые правила выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный реестр.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "Об охране памятников истории и культуры" был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно документу, паспортизация является одним из ключевых этапов работы с объектами, находящимися под государственной охраной. Несмотря на то, что в 2012-2013 годах уже был разработан образец национального паспорта, в настоящее время каждый орган оформляет документы по собственной системе. Это приводит к отсутствию единого подхода в учете и защите памятников.

Принятие законопроекта создает правовую основу для паспортизации памятников, включенных в государственный реестр, по единым правилам, определения типовой формы паспорта, а также создания электронной базы данных по паспортизации в масштабах страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MM dövlət siyahısına daxil edilən abidələrə vahid qaydada pasport verilməsini son oxunuşda təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi