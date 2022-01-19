Милли Меджлис требует от главы МИД Франции извиниться перед президентом Азербайджана

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов выступил с заявлением по поводу выступления министра иностранных дел Франции в Национальной ассамблее.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов выступил с заявлением по поводу выступления министра иностранных дел Франции в Национальной ассамблее.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан 18 января этого года в Национальной ассамблее этой страны в не подобающем дипломату стиле сделал заявление, идущее вразрез с международным правом. Заявление, сделанное в подобном стиле, не только полностью противоречит традициям дипломатии, но и является заявлением, направленным на сокрытие преступных деяний некоторых представителей правительства и ряда парламентариев Франции. Одним из факторов, подтверждающих это, является то, что члену Национальной ассамблеи от Республиканской партии Эрику Сиотти не был дан жесткий ответ в связи с его попыткой оскорбить президента Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев высказал свою правую позицию в связи с незаконным визитом Валери Пекресс в Карабахский регион Азербайджана. Такое пренебрежительное отношение к основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности Азербайджана недопустимо, и жесткая реакция на это естественна, вполне логична и правильна.

Попытки г-жи Пекресс, кандидата на президентских выборах во Франции, привлечь избирателей, не только наносят удар по отношениям с Азербайджаном, который всегда придавал большое значение принципам международного права, но и являются провокационным шагом, направленным на подрыв стабильности и развития Кавказского региона.

По инициативе президента Французской республики Эммануэля Макрона после конструктивной встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 15 декабря 2021 года в Брюсселе такое заявление министра Ле Дриана как представителя правительства является полной противоположностью проводимой главой правительства политике. Совершенно недопустимо необоснованное и грубое комментирование министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны.

Ни для кого не секрет, что французское правительство было на стороне оккупационной Армении во время 44-дневной войны и после нее.

Правительство Азербайджана, как всегда, будет защищать свою территориальную целостность и суверенные права, а защита безопасности и неприкосновенности государственных границ останется нашей высшей обязанностью.

Азербайджанский парламент, как всегда, поддерживая работу нашего президента в этом направлении, призывает членов парламента Франции положить конец подобным преступным действиям, грубо нарушающим международное законодательство.

В то же время, мы рекомендуем Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить обращение министру по делам Европы и иностранных дел Франции Жану Иву Ле Дриану с требованием опровергнуть свое недипломатическое заявление и принести извинения президенту Азербайджанской Республики".