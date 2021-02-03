Милли меджлис: Слухи о новых зарплатах депутатов неверны

В ряде социальных сетей распространился фальшивый документ под названием "График новой заработной платы депутатов Милли меджлиса". Несмотря на то, что общественности предоставляется официальная информация, некоторые предвзятые круги, с целью запутать обще

В ряде социальных сетей распространился фальшивый документ под названием "График новой заработной платы депутатов Милли меджлиса". Несмотря на то, что общественности предоставляется официальная информация, некоторые предвзятые круги, с целью запутать общественность и запятнать репутацию Милли меджлиса, распространяют подобные ложные сведения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли меджлиса.

В пресс-службе вновь напомнили, что согласно статье 21 закона "О статусе депутата Милли Меджлиса" председатель Милли Меджлиса получает ежемесячную заработную плату в размере 2 475 манатов.

Первый заместитель председатель Милли Меджлиса получает оклад в 2 227,5 маната, заместитель председателя Милли Меджлиса - 2 103,75 маната, председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса 1 980 манатов, заместитель председателя комитета и комиссии Милли Меджлиса - 1856,25 манатов, а депутат Милли Меджлиса – 1 732,5 маната.

Кроме того, председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, а также депутаты Милли Меджлиса ежемесячно получают не облагаемое налогом пособие в размере 50 процентов своей заработной платы на покрытие расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.