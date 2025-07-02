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Милли Меджлис: Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую кампанию

Милли Меджлис: Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую кампанию Милли Меджлис: Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую кампанию
Милли Меджлис
2 июля 2025 г. 12:00
Милли Меджлис: Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую кампанию

Российские медиаресурсы развернули масштабную антиазербайджанскую информационную кампанию после инцидента с убийством и избиением азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении временной комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Милли Меджлиса.

В заявлении говорится, что комиссия в рамках своих полномочий провела мониторинг, итоги которого выявили масштабную информационную кампанию в российских СМИ, а также на платформе Telegram. Кампания ведется как различными новостными каналами, так и отдельными лицами.

Агрессивное поведение и бесчеловечное отношение к азербайджанцам в России широко пропагандируется в упомянутых ресурсах, а также наблюдаются провокационные призывы к недружественным шагам против Азербайджана.

"Временная комиссия принимает упреждающие меры против дезинформационных кампаний в координации с соответствующими комитетами, Аппаратом Милли Меджлиса и другими государственными органами. На фоне продолжающейся информационной кампании призываем граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, ссылаться и доверять только информации, предоставляемой государственными учреждениями и официальными лицами Азербайджана", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komissiyası Azərbaycan əleyhinə aparılan informasiya kampaniyasına dair açıqlama yayıb

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