О нас

Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений

Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений.
Милли Меджлис
12 сентября 2022 г. 17:55
Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений

Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений.

Report представляет эти документы:

- Проект закона "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области карантина и охраны растений";

-Проект закона ”Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве” ;

- Проект закона ”Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis bir neçə sazişi ratifikasiya edəcək

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi