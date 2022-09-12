Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений

Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений.

Милли Меджлис ратифицирует несколько соглашений.

Report представляет эти документы:

- Проект закона "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области карантина и охраны растений";

-Проект закона ”Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве” ;

- Проект закона ”Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов”.