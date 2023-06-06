Милли Меджлис ратифицирует два соглашения

Милли Меджлис ратифицирует два соглашения.

Милли Меджлис ратифицирует два соглашения.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям будут рассмотрены законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий", а также законопроект об утверждении "Соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс".