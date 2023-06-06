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Милли Меджлис ратифицирует два соглашения

Милли Меджлис ратифицирует два соглашения Милли Меджлис ратифицирует два соглашения.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 16:38
Милли Меджлис ратифицирует два соглашения

Милли Меджлис ратифицирует два соглашения.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям будут рассмотрены законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий", а также законопроект об утверждении "Соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс".

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to ratify 2 agreements
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis iki sazişi ratifikasiya edəcək

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