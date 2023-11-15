Милли Меджлис ратифицировал соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше

Милли Меджлис принял законопроект Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции

Милли Меджлис принял законопроект Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что соглашение было подписано 25 сентября 2023 года в Нахчыване.