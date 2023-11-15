О нас

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше Милли Меджлис принял законопроект Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции
Милли Меджлис
15 ноября 2023 г. 12:19
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше

Милли Меджлис принял законопроект Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о строительстве жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что соглашение было подписано 25 сентября 2023 года в Нахчыване.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Milli Majlis ratifies agreement on Azerbaijan's construction work in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanın Kahramanmaraşda tikinti işləri aparması ilə bağlı sazişi ratifikasiya edib

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала почти до 83 долларов за баррель
15 ноября 2023 г. 10:11
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi