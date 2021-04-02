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Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Пакистаном

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Пакистаном Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение о предотвращении, ограничении и локализации последствий чрезвычайных ситуаций между Азербайджаном и Пакистаном.
Милли Меджлис
2 апреля 2021 г. 17:31
Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Пакистаном

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение о предотвращении, ограничении и локализации последствий чрезвычайных ситуаций между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и локализации последствий чрезвычайных ситуаций" был вынесен на обсуждение и принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что данное соглашение было подписано 13 января 2021 года в городе Исламабад.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla Pakistan arasındakı daha bir sazişi ratifikasiya edib

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