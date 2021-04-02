Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Пакистаном

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение о предотвращении, ограничении и локализации последствий чрезвычайных ситуаций между Азербайджаном и Пакистаном.

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение о предотвращении, ограничении и локализации последствий чрезвычайных ситуаций между Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и локализации последствий чрезвычайных ситуаций" был вынесен на обсуждение и принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что данное соглашение было подписано 13 января 2021 года в городе Исламабад.