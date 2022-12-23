Милли Меджлис ратифицировал еще одно соглашение между Азербайджаном и Турцией

Милли Меджлис утвердил соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Турция в сфере карантина и защиты растений".

Милли Меджлис утвердил соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Турция в сфере карантина и защиты растений".

Как сообщает Report, соглашение, состоящее из 15 статей, было подписано 4 ноября 2022 года в Баку.

Целью соглашения является развитие сотрудничества между странами в области карантина и защиты растений, облегчение торговли и обмена продуктами растениеводства.

В соответствии с документом, экспорт, импорт и транзит карантинных материалов осуществляется через КПП в порядке, установленном законодательством государств; при обнаружении в ходе фитосанитарного контроля карантинных вредителей импортирующая сторона принимает меры по устранению заражения, обезвреживанию зараженной продукции или возвращению ее стороне-экспортеру.

Документ был вынесен на голосование и принят.