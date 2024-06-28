Милли Меджлис ратифицировал два соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном

Милли Меджлис ратифицировал еще два документа, подписанных между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Милли Меджлис ратифицировал еще два соглашения, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Дополнительного соглашения между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана О внесении изменений в соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития".

Затем на обсуждение депутатов был представлен законопроект об утверждении "Соглашения между Азербайджаном и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.