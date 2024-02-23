Милли Меджлис рассмотрит законопроект об объединении муниципалитетов малонаселенных сел

Милли Меджлис рассмотрит в ближайшее время представленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два законопроекта о муниципалитетах.

Милли Меджлис рассмотрит в ближайшее время представленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым два законопроекта о муниципалитетах.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он уточнил, что это проекты "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности" и "О статусе муниципальных образований".

По словам Новрузова, проекты связаны с решением проблем муниципалитетов и уже представлены на рассмотрение комитета.

"Муниципалитеты сел с населением менее 3 тыс. человек будут объединены, что позволит улучшить их социально-экономическое положение", - сказал Новрузов.